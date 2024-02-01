MUĞLA (AA) - İstanbul'dan gelen Ayaydın ile Tosun, yaklaşık 750 aracın bulunduğu konvoy ile AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı önüne geldi.

Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Ayaydın, Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile Bodrum ve Muğla'nın tüm sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini söyledi.

Seçildiği takdirde görevinin Muğlalılara hizmet etmek olacağını dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:

"Geçmiş yönetimleri eleştirmek benim görevim değildir. Ancak dün Bodrum Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanını ziyarete gitmiş, ziyaretten sonra şöyle bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki, devlet bize yardım etmiyor ki iş yapalım. Siz devlete hangi taleple gittiniz de devlet size yardım etmedi? Siz genel seçimlerde aday mısınız yoksa Bodrum ve Muğla'ya yerel yönetimlerde hizmet yapmaya mı adaysınız? Size bunu sorarım. Siz Bodrumluların yollarını mı yaptınız, Bodrumluların çöpünü mü topladınız? Bodrum'a kanalizasyon mu getirdiniz? Denizleri mi temizlediniz, Bodrum halkına halk plajları mı yaptınız? Hayır. Hiçbir iş yapmadınız."

Muhalefetin vatandaşa söyleyeceği, "Bunları yaptık, bu projelerimiz var" diyebileceği hiçbir hizmetinin olmadığını dile getiren Ayaydın, "Hiçbir proje hazırlamadınız. Çünkü siz belediyeciliği bilmiyorsunuz. Çünkü siz halka hizmet etmeyi görev kabul etmiyorsunuz. Sizler sadece makam koltuklarına oturmaya sevdalısınız." diye konuştu.

Ayaydın, seçildikleri takdirde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin el ele vereceğini, çözülmeyen hiçbir sorunun kalmayacağını ifade etti.

Bodrumluların, Muğlalıların en pahalı suyu kullandığını aktaran Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir şehirde Muğla'daki gibi yüksek bedelli faturalar yok. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Burada yaşayan insanlara hem su vermiyorsunuz hem de çok yüksek meblağlı faturalar gönderiyorsunuz. Göreve gelir gelmez daha önce de söylediğim gibi MUSKİ'nin Genel Müdürünü aynı gün görevden alacağım. Musluklardan her zaman su akacak. Yollarınız delik deşik olmayacak, patates tarlasına dönmeyecek. Kanalizasyonlar yapılacak. Bodrumlu, Muğlalı vatandaşlarım yüksek standartlarda insan gibi yaşayacak."

Seçildiğinde her gün Muğla'nın farklı ilçesinde olacağını dile getiren Ayaydın, güçlerinin yetmediği yerde Ankara'ya giderek bakanlıklara projeler sunacaklarını bildirdi. Ayaydın, seçimin ardından büyükşehirde işini yapan 5 bin işçiyle çalışmayı sürdüreceğini, liyakatli hiç kimsenin işinden olmayacağını kaydetti.

Ayaydın, konuşmasının sonunda Muğla ve ilçelerinin sorunlarını ve projelerini paylaştı.

Tosun da Aydın Ayaydın ile Muğla'ya hizmet etmek için yola çıktığını belirtti.

Konuşmaların ardından Ayaydın, Tosun, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Aydın ve MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, MHP Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret etti.