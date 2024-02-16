MUĞLA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'ın girişinden çıkışına kadar devam edecek Milas Batı Çevre Yolu Projesi'nin hazırlanarak 2024 yatırım programına alındığını belirterek, "Göreve gelir gelmez bu projenin bir an önce başlaması için çaba göstereceğim." dedi.

Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesindeki Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi'nde AK Parti Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Muğla ve Milas'a hizmet için kolları sıvayarak, tüm sorunları masaya yatırdıklarını anlatan Ayaydın, "Milas halkını en çok rahatsız eden konu Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken imar sorunu. Muğla'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi maalesef Milas'ta da imar sorunu hat safhada. Altyapı ve kanalizasyon sorunları yine tüm ilçelerde maalesef tamamlanamamış. Bırakın köyleri Milas'ın şehir merkezinde dahi altyapı tamamlanamamış." diye konuştu.

Ayaydın, göreve gelir gelmez ilk işlerinden birinin köylerde sosyal donatı ve taziye evleri kurmak olacağını vurguladı.

- "Göreve geldiğimde her gün bir ilçede olacağım"

Milas'ın en büyük sorunlarından birinin özellikle şehir merkezinde sıkışan trafik sorunu olduğunu dile getiren Ayaydın, "Yaklaşık bir aydır Karayolları Genel Müdürü ile görüşüyorum. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Milas'ın girişinden itibaren çıkışına kadar devam edecek Milas Batı Çevre Yolu Projesi hazırlandı, 2024 yatırım programına alındı. Ödeneği de Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandı. Göreve gelir gelmez bu projenin bir an önce başlaması için çaba göstereceğim." ifadesini kullandı.

Ayaydın, Milas-Ören kara yolunun yapımı için görüşmeler yaptığını ve buranın da 2024 yatırım programına alındığını belirterek, Milas halkının acil ihtiyaçlarından birinin modern bir otogar olduğunu ve göreve gelir gelmez otogarın yapımı için çalışacaklarının sözünü verdi.

Seçildiği takdirde koltukta oturan bir belediye başkanı olmayacağına dikkati çeken Ayaydın, "Ben halkımı seviyorum. Her gün bir ilçede olacağım. Çünkü ben hizmet aşığı bir insanım." dedi.

Ayaydın, programda DEVA Partisi Milas İlçe Başkanlığından istifa ederek, AK Parti'ye Katılan İlyas Kaya'ya rozet taktı.

Yiğitkaya ise Milas'ın daha yaşanabilir tarım, turizm ve kültür başkenti bir şehir olması adına kutlu göreve talip olduğunu, ayırmadan, ayrıştırmadan, canla başla ilçeye hizmet etmek için 31 Mart akşamına kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hamza Akercan, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat tarafından yapıldı.