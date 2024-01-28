MUĞLA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, STK'lere yaptığı ziyaretlere ilişkin, "Bu kurumlarla sadece mahkemelerde karşılaşılmaması, itiraz gerekçelerinin önceden dinlenmesi ve bilimin ışığında bir ortak yol bulunmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Şehir plancıları imar planlarını askıda görmemeli." ifadelerini kullandı.

Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Menteşe'de Şehir Plancıları Odası, Milas'ta TMMOB Mimarlar ve Mühendisler Odası, Muğla'da da Mimarlar Odasına ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bu ziyaretlerini "tarihi" olarak nitelendiren Ayaydın, "Tarihi diyorum çünkü yıllardır kimse kapılarını çalmamış. Bu ziyaretleri çok ama çok önemli buluyorum. 'Nasıl olsa konuşulamaz, çünkü her şeye peşin peşin karşı çıkarlar' denen bu STK'lerle odalarla diyalog kapısını açmak ve başkanlığım boyunca da canlı tutmak istiyorum. Bu kurumlarla sadece mahkemelerde karşılaşılmaması, itiraz gerekçelerinin önceden dinlenmesi ve bilimin ışığında bir ortak yol bulunmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Şehir plancıları imar planlarını askıda görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaydın, imar planları geciktiği için Muğla'nın 13 ilçesiyle adeta "kaçak yapı cenneti" olduğunu vurguladı.

Muğla'nın deprem kuşağında yer aldığına dikkati çeken Ayaydın, şunları kaydetti:

"Bu yapılarda zemin etüdü yapılmamış, statik hesaplar yapılmamış, hangi kalitede beton kullanıldığını bilmiyoruz. Hangi kalitede demir kullanıldığını bilmiyoruz. Bu durum beni korkutuyor. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile iş yapmayacağım mesajını vermek için bu ziyaretleri yapıyorum. Önce ateş eden sonra nişan alan biri olmayacağım. Her şey öncesinde tartışılacak, bilimin ışığında en doğru yol belirlenecek."

Ayaydın, çalıştaylar yapacaklarını belirterek, "Ancak bunlar lafta kalan, sonuç raporu çıkarıp dağılmak üzere yapılan çalıştaylar olmayacak. Sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu cennet bölgenin suyuna, ormanına, denizine, toprağına iyi bakacağız. Hep söylüyorum benim caretta carettanın yaşamı için samimi kaygıları olan biriyle derdim olamaz. Benim bu ülkenin ormanları azalmasın, tarım alanları gerilemesin, suyu bitmesin diyen biriyle derdim olamaz. Tam tersine mücadeleyi birlikte vereceğiz. Büyükşehir Belediyesinin tüm projelerinde bu değerli STK'lerin meslek odalarının görüşü katkısı olacak. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.