MUĞLA (İGFA) - 9 Günlük bayram tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Göcek Koylarında 4 atık alım teknesi ile teknelerden atık topladı.

Bayram tatili nedeniyle en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Muğla bu Bayramda binlerce yerli ve yabancı turist ağırladı. Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleriyle bayram tatili süresince denizlerden atık toplaya devam etti.

9 GÜNDE 12 BİN KG KATI ATIK TOPLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından denizlerin korunması için rutin olarak süren denizden atık toplama çalışmalarını bayram tatilinde de hız kesmeden devam etti. Ekipler 9 günlük tatilde günde 12 bin 255 kg katı atık 37 bin 337 litre pis su toplandı.

BÜYÜKŞEHİR MUĞLA’NIN DENİZLERİNİ KORUNUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi kapsamında 8 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek ve Akyaka’da bulunan atık alım merkezinde topluyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizleri Büyükşehir sayesinde korunuyor. Büyükşehir ekipleri Göcek-Dalaman Koyları ve Gökova Körfezinde atık alımlarına devam ederken 2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kg katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.