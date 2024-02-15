MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 bin 108 personeli için DİSK Genel-İş Muğla 2’nolu şube ile ek protokol imzaladı. Protokol ile bu yıl yapılan yüzde 52,16’lık zamma ek olarak 17,56 oranında iyileştirme yapıldı ve toplam zam oranı yüzde 69,72’ye yükseldi.

Büyükşehir Belediyesinde 2023 yılında en düşük işçi maaşı 17 bin 84 TL iken, bu rakam 1 Ocak 2024 tarihinde 25 bin 997 TL’yi yükselmişti.

Yılbaşından itibaren ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar gereği çalışanlarının mağdur olmasını engel olmak için Büyükşehir Belediyesi,DİSK Genel-İş Muğla 2’nolu şubesi ile ek protokol imzaladı.

Protokole göre Büyükşehir çalışanlarına yüzde 17,56 oranında zam yapıldı. Yapılan yeni zamla birlikte 4 bin 108 personelin yüzde 10’nu 29 bin ila 30 bin TL arasında, yüzde 90’nı 30 bin ila 39 bin TL arasında maaş alacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde 2023 yılında 17 bin 439 TL olan en düşük işçi maaşına 2024 yılı itibariyle 11 bin 563 TL zam yapılarak 29 bin 2 TL’ye yükselmiş oldu. Büyükşehir Belediyesinde 2023 yılında 24 bin 298 TL olan en yüksek işçi maaşı 2024 yılı itibariyle 14 bin 928 TL zam ile 39 bin 227 TL oldu.

DİSK Genel-İş Muğla 2’nolu Şube Başkanı Yücel Avcı, "1 Ocak 2024 itibariyle çalışanlarımıza yüzde 52.16 oranında zam yapılmıştı. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar gereği birçok ürüne zam geldi. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Osman Gürün’e ek protokol ile zam yapılması talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz ile sendikamız arasında yapılan ek protokol ile yılbaşında yapılan yüzde 52.16 zam oranını yüzde 69.72’ye çıkarttık. Ek protokol ile işçilerimize yüzde 17.56 oranında zam yapılmış oldu. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.