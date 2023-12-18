MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre itfaiye ve zabıta memuru alımları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 60 itfaiye ve 15 zabıta memurunun istihdam edileceği alımların başvuru süresi 7 Aralık tarihinde sona ermişti.KPSS puan şartı ile sıralamaları belli olan adayların sözlü ve uygulamalı sınavları İtfaiye Dairesi Başkanlığında başladı. İtfaiye memuru olmak için başvuruda bulunan adaylar araç kullanma, koşu ve çeşitli engellerin yer aldığı parkurdan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata girecekler. 60 itfaiye memurunun sınavları 29 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. İtfaiye memurluğu için başvuruda bulunan adayların uygulamalı sınavları itfaiye daire başkanlığı bahçesinde herkesin izleyebileceği bir şekilde şeffaf olarak gerçekleşiyor.

ZABITA MEMURLARININ SINAV TARİHİ 2-4 OCAK 2024 TARİHİNDE

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığına alınacak olan 15 zabıta memurunun sözlü ve uygulamalı sınavı 2-4 Ocak 2024 tarihleri arasında itfaiye daire başkanlığında yapılacak. Sınavların başlangıç saati 09.00 olarak belirlendi.