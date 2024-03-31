Yerel seçimler sona erdi. Muğla genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir ile birlikte 11 ilçede CHP seçimi kazanırken, yine bu bölgelerin büyük çoğunluğunda çok büyük farkla kazanarak adeta tulum çıkardı.

2019 seçimlerinde Yatağan, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Kavaklıdere ve Seydikemer'i kazanan Ak Parti ise sadece Kavaklıdere ve Seydikemer'i elinde tutabildi. Yine 2019 seçimlerinde Ortaca'yı kazanan MHP ise bu seçimi kaybetti ve Muğla'da hiçbir ilçede seçimi kazanamadı. İYİ Parti ise Büyükşehir ve ilçelerde çok düşük oranda oy alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir ve İlçelerde son durum şu şekilde;

Muğla Büyükşehir     23:43        
Açılan sandık     78,03%        
CHP - Ahmet Aras     58,82%    284.775    oy
Ak Parti - Aydın Ayaydın     31,31%    151.612    oy
İYİ Parti - Metin Ergun     5,53%    26.776    oy
 

CHP Lideri Özgür Özel Ortaca’da konuştu; Limon üreticisine bu hale düşürenleri de Pazar güne hep birlikte sandığa gömece CHP Lideri Özgür Özel Ortaca’da konuştu; Limon üreticisine bu hale düşürenleri de Pazar güne hep birlikte sandığa gömece

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bodrum     23:43    -    
Açılan sandık     87,07%    -    
CHP - Tamer Mandalinci     60,18%    55.388    oy
Ak Parti - Mehmet Tosun     33,09%    30.448    oy
            
Dalaman     23:43    -    
Açılan Sandık     89,92%    -    
CHP - Sezer Durmuş     59,09%    15.088    oy
Ak Parti - Muhammet Karakuş     27,67%    7.066    oy
            
Datça     23:43    -    
Açılan Sandık     83,82%    -    
CHP - Aytaç Kurt     48,06%    6.430    oy
MHP - Feyzullah Gülada     39,55%    5.291    oy
            
Fethiye    23:43    -    
Açılan Sandık     70,96%    -    
CHP - Alim Karaca     47,60%    33.054    oy
MHP - Muhammet Kökten     25,85%    17.950    oy
            
Kavaklıdere     23:43    -    
Açılan sandık     86,67%    -    
Ak Parti - Mehmet Demir     57,64%    3.769    oy
CHP - Saffet Karabıyık     39,55%    2.586    oy
            
Köyceğiz      23:43    -    
Açılan Sandık     75,00%    -    
CHP - Ali Erdoğan     64,27%    12.494    oy
Ak Parti - Kamil Ceylan     30,66%    5.961    oy
            
Marmaris     23:43    -    
Açılan Sandık     92,04%    -    
CHP - Acar Ünlü     45,77%    22.729    oy
Ak Parti - Serdar Yazıcı     41,68%    20.698    oy
            
Menteşe     23:43    -    
Açılan Sandık     84,81%    -    
CHP - Gonca Köksal     54,47%    31.946    oy
Ak Parti - Şadi Ballı     33,40%    19.591    oy
            
Milas     23:43    -    
Açılan Sandık     80,65%    -    
CHP - Fevzi Topuz     51,97%    37.766    oy
Ak Parti - Rüştü Yiğitkaya     35,59%    25.865    oy
            
Ortaca     23:43    -    
Açılan Sandık     91,91%    -    
CHP - Evren Tezcan     48,50%    15.039    oy
MHP - Alim Uzundemir     35,25%    10.931    oy
            
Seydikemer     23:43    -    
AçılanSandık     9,29%    -    
Ak Parti - Bayram Önder Akdeniz     60,31%    2.222    oy
CHP - Özgür Can Büyükçoban     21,72%    800    oy
            
Ula     23:43    -    
Açılan Sandık     75,95%    -    
CHP - Mehmet Caner     59,79%    8.102    oy
Ak Parti - Özay Türkler     35,30%    4.784    oy
            
Yatağan     23:43    -    
Açılan Sandık     75,76%    -    
CHP - Mesut Günay     54,28%    12.775    oy
Ak Parti - Mustafa Toksöz     39,26%    9.241    oy

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    57,96%    28.023    oy
AK PARTİ    31,67%    15.309    oy
DEM PARTİ    3,76%    1.818    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    57,16%    10.374    oy
AK PARTİ    26,56%    4.821    oy
İYİ PARTİ    6,03%    1.095    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    50,49%    5.359    oy
MHP    31,81%    3.376    oy
TİP    5,46%    580    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    47,46%    15.146    oy
MHP    24,80%    7.916    oy
İYİ PARTİ    19,03%    6.073    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
AK PARTİ    52,92%    3.591    oy
CHP    39,94%    2.710    oy
BAĞIMSIZ    4,89%    332    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    55,64%    9.178    oy
AK PARTİ    30,24%    4.987    oy
BAĞIMSIZ    5,09%    840    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    48,85%    17.340    oy
AK PARTİ    36,01%    12.782    oy
İYİ PARTİ    9,44%    3.351    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    53,73%    27.126    oy
AK PARTİ    29,18%    14.735    oy
İYİ PARTİ    7,81%    3.941    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    50,86%    26.063    oy
AK PARTİ    32,55%    16.678    oy
İYİ PARTİ    6,74%    3.455    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    47,61%    11.362    oy
AK PARTİ    31,56%    7.532    oy
İYİ PARTİ    13,74%    3.278    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
AK PARTİ    55,12%    9.818    oy
CHP    26,22%    4.670    oy
İYİ PARTİ    8,90%    1.585    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    56,72%    7.864    oy
AK PARTİ    36,51%    5.062    oy
İYİ PARTİ    2,45%    339    oy
            
BELEDİYE MECLİSİ    22:51        
CHP    47,90%    2.543    oy
AK PARTİ    36,39%    1.932    oy
İYİ PARTİ    2,64%    443    oy

Editör: Mete Sönmez