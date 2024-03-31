Yerel seçimler sona erdi. Muğla genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir ile birlikte 11 ilçede CHP seçimi kazanırken, yine bu bölgelerin büyük çoğunluğunda çok büyük farkla kazanarak adeta tulum çıkardı.

2019 seçimlerinde Yatağan, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Kavaklıdere ve Seydikemer'i kazanan Ak Parti ise sadece Kavaklıdere ve Seydikemer'i elinde tutabildi. Yine 2019 seçimlerinde Ortaca'yı kazanan MHP ise bu seçimi kaybetti ve Muğla'da hiçbir ilçede seçimi kazanamadı. İYİ Parti ise Büyükşehir ve ilçelerde çok düşük oranda oy alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir ve İlçelerde son durum şu şekilde;

Muğla Büyükşehir 23:43

Açılan sandık 78,03%

CHP - Ahmet Aras 58,82% 284.775 oy

Ak Parti - Aydın Ayaydın 31,31% 151.612 oy

İYİ Parti - Metin Ergun 5,53% 26.776 oy



BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bodrum 23:43 -

Açılan sandık 87,07% -

CHP - Tamer Mandalinci 60,18% 55.388 oy

Ak Parti - Mehmet Tosun 33,09% 30.448 oy



Dalaman 23:43 -

Açılan Sandık 89,92% -

CHP - Sezer Durmuş 59,09% 15.088 oy

Ak Parti - Muhammet Karakuş 27,67% 7.066 oy



Datça 23:43 -

Açılan Sandık 83,82% -

CHP - Aytaç Kurt 48,06% 6.430 oy

MHP - Feyzullah Gülada 39,55% 5.291 oy



Fethiye 23:43 -

Açılan Sandık 70,96% -

CHP - Alim Karaca 47,60% 33.054 oy

MHP - Muhammet Kökten 25,85% 17.950 oy



Kavaklıdere 23:43 -

Açılan sandık 86,67% -

Ak Parti - Mehmet Demir 57,64% 3.769 oy

CHP - Saffet Karabıyık 39,55% 2.586 oy



Köyceğiz 23:43 -

Açılan Sandık 75,00% -

CHP - Ali Erdoğan 64,27% 12.494 oy

Ak Parti - Kamil Ceylan 30,66% 5.961 oy



Marmaris 23:43 -

Açılan Sandık 92,04% -

CHP - Acar Ünlü 45,77% 22.729 oy

Ak Parti - Serdar Yazıcı 41,68% 20.698 oy



Menteşe 23:43 -

Açılan Sandık 84,81% -

CHP - Gonca Köksal 54,47% 31.946 oy

Ak Parti - Şadi Ballı 33,40% 19.591 oy



Milas 23:43 -

Açılan Sandık 80,65% -

CHP - Fevzi Topuz 51,97% 37.766 oy

Ak Parti - Rüştü Yiğitkaya 35,59% 25.865 oy



Ortaca 23:43 -

Açılan Sandık 91,91% -

CHP - Evren Tezcan 48,50% 15.039 oy

MHP - Alim Uzundemir 35,25% 10.931 oy



Seydikemer 23:43 -

AçılanSandık 9,29% -

Ak Parti - Bayram Önder Akdeniz 60,31% 2.222 oy

CHP - Özgür Can Büyükçoban 21,72% 800 oy



Ula 23:43 -

Açılan Sandık 75,95% -

CHP - Mehmet Caner 59,79% 8.102 oy

Ak Parti - Özay Türkler 35,30% 4.784 oy



Yatağan 23:43 -

Açılan Sandık 75,76% -

CHP - Mesut Günay 54,28% 12.775 oy

Ak Parti - Mustafa Toksöz 39,26% 9.241 oy

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 57,96% 28.023 oy

AK PARTİ 31,67% 15.309 oy

DEM PARTİ 3,76% 1.818 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 57,16% 10.374 oy

AK PARTİ 26,56% 4.821 oy

İYİ PARTİ 6,03% 1.095 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 50,49% 5.359 oy

MHP 31,81% 3.376 oy

TİP 5,46% 580 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 47,46% 15.146 oy

MHP 24,80% 7.916 oy

İYİ PARTİ 19,03% 6.073 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

AK PARTİ 52,92% 3.591 oy

CHP 39,94% 2.710 oy

BAĞIMSIZ 4,89% 332 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 55,64% 9.178 oy

AK PARTİ 30,24% 4.987 oy

BAĞIMSIZ 5,09% 840 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 48,85% 17.340 oy

AK PARTİ 36,01% 12.782 oy

İYİ PARTİ 9,44% 3.351 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 53,73% 27.126 oy

AK PARTİ 29,18% 14.735 oy

İYİ PARTİ 7,81% 3.941 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 50,86% 26.063 oy

AK PARTİ 32,55% 16.678 oy

İYİ PARTİ 6,74% 3.455 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 47,61% 11.362 oy

AK PARTİ 31,56% 7.532 oy

İYİ PARTİ 13,74% 3.278 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

AK PARTİ 55,12% 9.818 oy

CHP 26,22% 4.670 oy

İYİ PARTİ 8,90% 1.585 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 56,72% 7.864 oy

AK PARTİ 36,51% 5.062 oy

İYİ PARTİ 2,45% 339 oy



BELEDİYE MECLİSİ 22:51

CHP 47,90% 2.543 oy

AK PARTİ 36,39% 1.932 oy

İYİ PARTİ 2,64% 443 oy