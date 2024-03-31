Yerel seçimler sona erdi. Muğla genelinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Muğla Büyükşehir ile birlikte 11 ilçede CHP seçimi kazanırken, yine bu bölgelerin büyük çoğunluğunda çok büyük farkla kazanarak adeta tulum çıkardı.
2019 seçimlerinde Yatağan, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Kavaklıdere ve Seydikemer'i kazanan Ak Parti ise sadece Kavaklıdere ve Seydikemer'i elinde tutabildi. Yine 2019 seçimlerinde Ortaca'yı kazanan MHP ise bu seçimi kaybetti ve Muğla'da hiçbir ilçede seçimi kazanamadı. İYİ Parti ise Büyükşehir ve ilçelerde çok düşük oranda oy alarak hayal kırıklığı yaşadı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir ve İlçelerde son durum şu şekilde;
Muğla Büyükşehir 23:43
Açılan sandık 78,03%
CHP - Ahmet Aras 58,82% 284.775 oy
Ak Parti - Aydın Ayaydın 31,31% 151.612 oy
İYİ Parti - Metin Ergun 5,53% 26.776 oy
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bodrum 23:43 -
Açılan sandık 87,07% -
CHP - Tamer Mandalinci 60,18% 55.388 oy
Ak Parti - Mehmet Tosun 33,09% 30.448 oy
Dalaman 23:43 -
Açılan Sandık 89,92% -
CHP - Sezer Durmuş 59,09% 15.088 oy
Ak Parti - Muhammet Karakuş 27,67% 7.066 oy
Datça 23:43 -
Açılan Sandık 83,82% -
CHP - Aytaç Kurt 48,06% 6.430 oy
MHP - Feyzullah Gülada 39,55% 5.291 oy
Fethiye 23:43 -
Açılan Sandık 70,96% -
CHP - Alim Karaca 47,60% 33.054 oy
MHP - Muhammet Kökten 25,85% 17.950 oy
Kavaklıdere 23:43 -
Açılan sandık 86,67% -
Ak Parti - Mehmet Demir 57,64% 3.769 oy
CHP - Saffet Karabıyık 39,55% 2.586 oy
Köyceğiz 23:43 -
Açılan Sandık 75,00% -
CHP - Ali Erdoğan 64,27% 12.494 oy
Ak Parti - Kamil Ceylan 30,66% 5.961 oy
Marmaris 23:43 -
Açılan Sandık 92,04% -
CHP - Acar Ünlü 45,77% 22.729 oy
Ak Parti - Serdar Yazıcı 41,68% 20.698 oy
Menteşe 23:43 -
Açılan Sandık 84,81% -
CHP - Gonca Köksal 54,47% 31.946 oy
Ak Parti - Şadi Ballı 33,40% 19.591 oy
Milas 23:43 -
Açılan Sandık 80,65% -
CHP - Fevzi Topuz 51,97% 37.766 oy
Ak Parti - Rüştü Yiğitkaya 35,59% 25.865 oy
Ortaca 23:43 -
Açılan Sandık 91,91% -
CHP - Evren Tezcan 48,50% 15.039 oy
MHP - Alim Uzundemir 35,25% 10.931 oy
Seydikemer 23:43 -
AçılanSandık 9,29% -
Ak Parti - Bayram Önder Akdeniz 60,31% 2.222 oy
CHP - Özgür Can Büyükçoban 21,72% 800 oy
Ula 23:43 -
Açılan Sandık 75,95% -
CHP - Mehmet Caner 59,79% 8.102 oy
Ak Parti - Özay Türkler 35,30% 4.784 oy
Yatağan 23:43 -
Açılan Sandık 75,76% -
CHP - Mesut Günay 54,28% 12.775 oy
Ak Parti - Mustafa Toksöz 39,26% 9.241 oy
BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 57,96% 28.023 oy
AK PARTİ 31,67% 15.309 oy
DEM PARTİ 3,76% 1.818 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 57,16% 10.374 oy
AK PARTİ 26,56% 4.821 oy
İYİ PARTİ 6,03% 1.095 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 50,49% 5.359 oy
MHP 31,81% 3.376 oy
TİP 5,46% 580 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 47,46% 15.146 oy
MHP 24,80% 7.916 oy
İYİ PARTİ 19,03% 6.073 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
AK PARTİ 52,92% 3.591 oy
CHP 39,94% 2.710 oy
BAĞIMSIZ 4,89% 332 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 55,64% 9.178 oy
AK PARTİ 30,24% 4.987 oy
BAĞIMSIZ 5,09% 840 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 48,85% 17.340 oy
AK PARTİ 36,01% 12.782 oy
İYİ PARTİ 9,44% 3.351 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 53,73% 27.126 oy
AK PARTİ 29,18% 14.735 oy
İYİ PARTİ 7,81% 3.941 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 50,86% 26.063 oy
AK PARTİ 32,55% 16.678 oy
İYİ PARTİ 6,74% 3.455 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 47,61% 11.362 oy
AK PARTİ 31,56% 7.532 oy
İYİ PARTİ 13,74% 3.278 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
AK PARTİ 55,12% 9.818 oy
CHP 26,22% 4.670 oy
İYİ PARTİ 8,90% 1.585 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 56,72% 7.864 oy
AK PARTİ 36,51% 5.062 oy
İYİ PARTİ 2,45% 339 oy
BELEDİYE MECLİSİ 22:51
CHP 47,90% 2.543 oy
AK PARTİ 36,39% 1.932 oy
İYİ PARTİ 2,64% 443 oy