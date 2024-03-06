31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimlerde, 3 Bağımsız, 18’de Siyasi Parti’den aday, Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkanlığı için yarışacak. İşte o isimler;
Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Ağan Ayaydın
Bağımsız İsmail Uslu
Bağımsız Müşteba Karamanoğlu
Bağımsız Özkan Kılıç
Bağımsız Türkiye Partisi Öznur Atayeter
Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Aras
Demokrasi Ve Atılım Partisi Muhsin Erdem
Demokratik Sol Parti Sevinç Erencan
Emek Partisi Döndü Taka Çınar
Hak Ve Özgürlükler Partisi Semra Arcan Gökçen
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yusuf Uludağ
Hür Dava Partisi Kamuran Cengiz
İYİ Parti Metin Ergun
Millet Partisi Hüseyin Kara
Saadet Partisi Cebrail Tümenci
Türkiye Komünist Hareketi Cihan Tan
Türkiye Komünist Partisi İsmail Bozkaya
Vatan Partisi Emre Aykın
Yeni Türkiye Partisi İsmail Fener
Yeniden Refah Partisi Mehmet Melih Tatlıcı
Zafer Partisi Ünal Yiğit