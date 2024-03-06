Behçet Saatcı’dan bomba iddia: “Fethiye Ak Parti’de bir grup CHP adayı için çalışıyor” Behçet Saatcı’dan bomba iddia: “Fethiye Ak Parti’de bir grup CHP adayı için çalışıyor”

31 Mart’ta yapılacak Yerel Seçimlerde, 3 Bağımsız, 18’de Siyasi Parti’den aday, Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkanlığı için yarışacak. İşte o isimler;

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Ağan Ayaydın

Bağımsız İsmail Uslu

Bağımsız Müşteba Karamanoğlu

Bağımsız Özkan Kılıç

Bağımsız Türkiye Partisi Öznur Atayeter

Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Aras

Demokrasi Ve Atılım Partisi Muhsin Erdem

Demokratik Sol Parti Sevinç Erencan

Emek Partisi Döndü Taka Çınar

Hak Ve Özgürlükler Partisi Semra Arcan Gökçen

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Yusuf Uludağ

Hür Dava Partisi Kamuran Cengiz

İYİ Parti Metin Ergun

Millet Partisi Hüseyin Kara

Saadet Partisi Cebrail Tümenci

Türkiye Komünist Hareketi Cihan Tan

Türkiye Komünist Partisi İsmail Bozkaya

Vatan Partisi Emre Aykın

Yeni Türkiye Partisi İsmail Fener

Yeniden Refah Partisi Mehmet Melih Tatlıcı

Zafer Partisi Ünal Yiğit