CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplantı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda, partinin 8'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 209 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi.

1999 yılından 2024 yılına kadar kesintisiz 25 yıl Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Osman Gürün’ün tekrar aday olmayacağını ilan etmesinin ardından başlayan süreç kimin aday yapılacağıyla ilgili birçok spekülasyonu da beraberinde getirmişti. Kimileri Burak Erbay ismini öne atmış, kimileri Nurettin Demir’in aday yapılacağını ilan etmiş kimileri de Muhammet Tokat’ın ismini dillendirmişti. Gelinen son noktada ise CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ahmet Aras olduğu belirtiliyor.

Aras, Parti Meclisi'nden de onay aldı…

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart gündemiyle toplanan CHP yönetiminin, MYK ve Parti Meclisi toplantılarında yapılan oylamalar sonucunda, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak belirlendi. CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayının ise önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda belli olacağı öğrenildi…

Aras ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı

Parti Meclisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kendisini belirlediğinin netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Muğlalılar merhaba… Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında; 4 yılı askeri lise, 4 yılı harbiye ve 21 yılı yöneticilik olmak üzere tam 29 yıl geçiren ve bu sürenin her gününde; vatanını satmak için değil, korumak için yaşamış bir Muğlalı olarak beni, önce hayata gözlerimi açtığım Bodrum’un Belediye Başkan Adaylığına layık görerek onurlandıran, bugün ise Muğla’mızın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile gururlandıran Cumhuriyet Halk Partimize minnettarım.

Bilinmesini isterim ki, Bodrum’dan Dalaman’a, Datça’dan Fethiye’ye, Kavaklıdere’den Köyceğiz’e, Marmaris’ten Menteşe’ye, Milas’tan Ortaca’ya, Seydikemer’den Ula’ya ve Yatağan’a kadar, cennet Muğla’mızın her köşesini kendi evim gibi görmek, her Muğlalıyı öz ailemden biri olarak kabul etmek, iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olmak, haklarını korumak, vazgeçilmezim olacak.

Ayrıca, ormanlarımızı acımasızca katlederken, suyumuzu da gasp eden termik santralleri başımıza bela edenlere, kıyılarımızı ve tarım alanlarımızı betona boğmak isteyenlere, yüz yıllardır yaşadığımız toprakları adaletsiz, çifte standartlı kararlarıyla bizlere dar ederek, hayatımızı cehenneme dönüştürenlere karşı amansız bir mücadele içinde olacağım ve önceliği insan değil para olan bu zihniyeti engellemek için, yasal gücümü sonuna kadar kullanacağım.

Ülkemizin dünyaca ünlü doğal değeri olan cennet Muğla'mıza ve siz değerli Muğlalılara en üst düzeyde hizmet edebilme fırsatını borçlu olduğum Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, PM Üyelerimize ve MYK Üyelerimize, yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla.”

Ahmet Aras'ın yanı sıra, CHP'deki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinde Muhittin Böcek'i, Denizli Büyükşehir Belediyesinde Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Cafer Pekdemir'i, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Atlıhan Atila'yı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Azize Çeroğlu'nu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Hasan Süha Saral'ı ve Van Büyükşehir Belediyesinde Şükrü Şahar'ı aday gösterdi.

13 ilin belediye başkan adayı belli oldu

Parti, Ağrı'da Erkan Bulut'u, Batman'da Hasan Sünük'ü, Burdur'da Ali Orkun Ercengiz'i, Çorum'da Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu, Düzce'de Sedat Çelikel'i, Hakkari'de Cüneyt Özbek'i, Isparta'da Atakan Yazgan'ı, Karabük'te Bayram Karadağ'ı, Kastamonu'da Hasan Baltacı'yı, Kırıkkale'de Ahmet Önal'ı, Rize'de Necati Topaloğlu'nu, Sivas'ta Tacettin Kepenek'i ve Tokat'ta Murat Yazıcı'yı aday yaptı.

Muğla'da 4 ilçe açıklandı

Bunun yanı sıra Muğla’da Datça'da Aytaç Kurt aday gösterilirken, teyamül oylamasına gidilen 3 ilçede seçimleri kazanan isimler aday olarak gösterildi. Buna göre, Milas'da Fevzi Topuz, Ortaca'da Evren Tezcan, Ula'da Mehmet Caner’i, CHP Genel Merkezi 31 Mart seçimlerinde aday olarak açıkladı.

CHP’nin dün gece açıkladığı adaylar şu şekilde;