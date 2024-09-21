MUĞLA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mareşal” ve ‘Gazilik’ unvanını aldığı 19 Eylül Gaziler Günü’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi vatanı için canını hiçe sayan kahraman gaziler için “Gaziler Paneli” düzenledi.

Türkan Saylan Yaşam Merkezi’nde düzenlenen panele il genelinden vatan savunmasında en önde yer almış kahraman gaziler, gazi ve şehit yakınları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, MSKÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Osman Köse, emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı yazar Yılmaz Bozkurt panelist olarak katıldı. Panel gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, konuşmacılar günün anlam ve önemine değindi.

MSKÜ’DEN PROF. DR. MEHMET NACİ ÖNAL: “DESTAN YAZAN BİR MİLLETİZ”

MSKÜ Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, 19 Eylül’ün önemine değinerek, “Bugün Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gazi’ unvanı aldığı gün. Destan yazan bir millet olarak bugün bağımsız olmaya herkesten çok hakkı vardır. Bu da gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde olmuştur. Bu hislerle 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor ve şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

MSKÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OSMAN KÖSE: “GAZİLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Gaziler Günü ile ilgili, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Osman Köse, “Atatürk’ de ‘Gazi’ şeklinde seslenilmesinden hoşlanırdı. Bu da çok değerlidir. Gazilerimiz bizler için çok kıymetli. Böyle bir etkinlik yapıldığı için de çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

MSKÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları, Gaziler’in kendi anlattıkları anılardan ve yaşadıkları etkileyici olayları anlattı.

Araştırmacı yazar, emekli tarih öğretmeni Yılmaz Bozkurt’ta çocukluğunun Çanakkale’de savaşan gazilerin hikayelerini dinleyerek geçtiğini ve bu olaylardan çok etkilendiğini söyledi ve gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu belirtti. Gaziler Paneli’nde ayrıca Kıbrıs Gazisi Rasih Royal Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin” şiirini okudu. Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarban, malul gazi Abdullah Kaba’da anılarını panele katılanlarla paylaştı.