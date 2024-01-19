MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri Evde bakım hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastaların refakatçilerine yaşam alanlarında uygulamalı eğitim veriyor. Eğitimler deneyimli sağlık personeli tarafından hasta yakınlarına verilirken eğitim içeriği hastanın yatak yarasının oluşmaması, beslenmesi, psikolojik durumum stabil halde tutulması, kişisel bakımı, silme banyosunun yapılması gibi birçok ayrıntılı konudan oluşuyor.

13 ilçede hasta yakınlarına verilen refakatçi eğitimi ile teorik ve uygulamalı eğitim alan hasta yakınlarının hastalarına daha bilinçli ve güvenli olarak bakım vermeleri sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2023 yılında 2 -30 Mayıs tarihleri arasında 12 kişiye, 12 Haziran 14 Temmuz 2023 tarihlerinde 15 kişiye, 19 Eylül 16 Ekim 2023 tarihleri arasında 14 kişiye, 6 Kasım 1 Aralık 2023 tarihleri arasında 14 kişiye toplamda 55 kişiye eğitim verdi. 160 saatlik 20 gün süren sertifikalı hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimini tamamlayarak başarılı olmuşlardır. 55 kişinin başvurduğu eğitimekatılımcılar sertifikalarını aldı.

ŞUBAT AYINDA YENİ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı refakatçi eğitimlerine Şubat ayında başlıyor. 27 vatandaş 20 gün ve 160 saat sürecek olan eğitimlere katılacak. 20 günlük eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere refakatçi eğitim sertifikası verilecek.