MUĞLA (İGFA) - Muğla’da hava sıcaklıklarının düşmesi sonrasında Muğla’nın yüksek kesimlerinde kar yağışları yaşanıyor. Bu yağışların trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi ve olası kazaların önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Menteşe yılanlı mevkiinde yaşanan kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama, küreme ve solüsyon döküm çalışmaları yapıldı. Büyükşehir ekipleri öte yandan Kavaklıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine Turgut Özal Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Muğla’nın bazı yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için teyakkuz halinde beklerken,ekipler yollarda oluşan buzlanmalara anında müdahale ediyor.