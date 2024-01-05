MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında kendi marangozhanesinde 3 Milyon 260 Bin 592 TL’lik üretimi 954 bin 414 TL’ye mal ederek yüzde 70 tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Marangoz Atölyesinde 3 tekniker, 10 marangoz ustasıyla büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünleri dışarıdan hizmet almadan ve piyasanın altında maliyetle imal etmeye devam ediyor. 2023 yılında piyasa fiyatı 3 Milyon 260 Bin 592 TL’lik üretimi 954 bin 414 TL’ye mal eden Büyükşehir Belediyesi yüzde 70 tasarruf sağladı.

2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatı 12 Milyon 361 bin 367 TL maliyeti olan ürünler 3 Milyon 832 Bin 518 TL maliyetle imal edilerek 8 Milyon 525 Bin TL’lik tasarruf sağlandı. Yüzdelik oranla belediye bütçesine yüzde 69 katkı sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun birinci yılında modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Marangoz Atölyesi’nde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden özenle çıkıyor ve Muğlalıların hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak kaliteli üretimlerin yapıldığı marangoz atölyesinde, büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler imal ediliyor. Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.