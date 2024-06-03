MUĞLA (AA) - İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli, 6 ay süren çalışmanın ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.