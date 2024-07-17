Milas Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülen ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ devam ediyor. MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje kapsamında gerçekleşen ziyaretler yapılan bilgilendirmelerin ardından içerisinde bebek bezi, bebek alt temizleme pamuğu, anne göğüs pedi, bebek şampuanı, bebek sabunu, pişik kremi, ıslak havlu, ateş ölçer, ağız mendilinin bulunduğu hediye sepeti ve Prof. Dr. Sırrı Bektaş’ın Bebeğimizin ilk 1000 günü kitabının ailelere takdim edilmesinin ardından günün anısına çekilen fotoğraf ile son buluyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’da gerçekleştirilen ziyaretlere katılarak ilçemizde yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluklarına ortak oldu.

Ekiple birlikte aileleri evlerinde ziyaret eden Başkan Topuz, verilen eğitimleri de yerinde gördü. Başkan Topuz “Milas’ımızda yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerimizin mutluluklarına ortak olduk. Belediyemiz tarafından sürdürülen Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerimizi ziyaret ederek hediyelerimizi takdim ettik. Yeni doğan tüm bebeklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Günden güne daha fazla aileye ve bebeğe ulaşan Hoş Geldin Bebek Projesi hakkında bilgi almak ve ziyaret talebinde bulunmak isteyen 0-4 ay aralığındaki bebek sahibi aileler 0533 614 29 40 numaralı telefonu arayabilecek.