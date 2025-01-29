Muğla'da Milas Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.MUĞLA (İGFA)- Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde Koru ve Ekinanbarı Mahalleleri için önemli bir çalışma başlatan Milas Belediyesi, iki mahalleyi birbirine bağlayan dar ve kullanışsız köprünün yerine modern bir köprüyü hayata geçirmek için faaliyetlere başlamıştı.

Yağmurlu geçen hava şartlarına rağmen yoğun çalışmaların gerçekleştirildiği alanda köprü inşaatında sona yaklaşıldı.

Beton dökme işinin tamamlanmasının ardından ilçe merkezine hareket eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, devam eden Milas-Bodrum Karayolu’na bağlanacak olan yeni hastane imar yolunun açılması çalışmalarını inceleyerek ekiplerle proje üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Başkan Topuz, Devlet Su İşleri’nden alınan izin kapsamında yapılan projeyi uygulamaya geçmek için yine DSİ teknik heyetinden aldıkları proje onayından sonra köprünün yapım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Sonuç itibariyle köprü bu bölgede önemli bir görevi ifa edecektir. Köprümüzün belediyemize burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar” dedi.