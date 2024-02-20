MUĞLA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Ortaca’daki limon tarlalarını gezerek üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Geçtiğimiz haftalarda narenciye üreticilerinin sorunlarına yönelik olarak Meclis'e soru önergesi de veren Özcan'a CHP Ortaca İlçe Başkanı Özcan Özsoy ve limon üreticileri de eşlik etti.

LİMON ÜRETİCİLERİ; "AK PART HÜKÜMETİ ÇİFTÇİYİ YOK ETTİ"

2002 yılında bir dönüm limon bahçesini 35-36 bin liraya sattığını, aynı yılda Ortaca'da evlerin 25-26 bin lira olduğunu ifade eden limon üreticilerin Salim Ekiz, "Bugün ise 10 dönüm limon bahçesini 200 bin TL'ye bile satamıyorum. 50 Bin lira bile veren yok. Şu anda Ortaca'da evler 3 buçuk- 4 milyon TL'ye satılıyor. Buradan bile çiftçinin nasıl bittiğini, AK Parti hükümetinin çiftçiyi nasıl yok ettiğini görmüş oluyoruz" dedi.

Yine limon üreticilerinden Ömer Önder ise şunları söyledi; "Benim bu yıl 250 ton limonum vardı. 250 ton limonuma ilk önce 300 bin TL verdiler ancak ben vermedim. Limonumu satamayınca 300 bin TL'ye vermek için alıcıları 15 gün sonra aradım ancak bana 'limonunu almayacağız, başka yere sat' dediler. Limonum şu anda tarlada kaldı."

ZİRAAT MÜHENDİSİ YAĞIZ, "ÇİFTÇİ TARLAYA KÜSTÜ"

Çiftçinin tarlaya küstüğünü vurgulayan Ortacalı Ziraat Mühendisi Ali Yağız, "Hem üreticiyim hem satıcıyım hem teknik olarak destek verenim. Bu sene maliyetleri çıkarttığımızda kilo başı çiftçiye maliyet 4-4 buçuk TL’yi buldu. Ama satışa baktığımızda satış yok. Çiftçi ürünlerini satamadı. Ayrıca üstüne toplatmaya işçilik maliyetleri biniyor. Onu zaten işin içine katmıyoruz. Şubat ayı olmuş meyveler dalında kaldı. Bunun seneye meyve oluşumu var. Çiçek oluşumu var. Ağaç bir yükle geliyor. Hem kırılmalar oluyor. Bu da bir külfet. Çiftçinin kırılma olan yerlerde budama yapması gerek o da ayrıca bir külfet. Çiftçi şu durumda ne budama yapıyor ne gübre atıyor, ne işleme yapıyor. Önceden tarlanın içinden çıkmayan insan şimdi önünden geçmiyor" dedi.

ÖZCAN, "LİMON ÜRETİCİSİNE DESTEKLEME ALIMI DA YOK"

Bu sene limonun dalında kaldığını söyleyen Özcan, "Üreticilerimizin anlattıkları, ifade ettikleri gibi gübre fiyatları, mazot fiyatları ve ilaç fiyatları aldı başını gitti. Ama ne yazık ki limon üreticisi hak ettiği fiyata ürünün satamıyor. Ürününü ne alan var ne de destekleme alımı yapan var. Keza aynı şekilde bu mevcut iktidar kendi çıkartmış olduğu Tarım Kanunu gereği üreticiye vermesi gereken desteği de vermiyor. Ülkemizin çiftçisi, ülkemizin üreticisi bu basiretsiz politikalara mahkûm değil" diyerek sözlerini tamamladı.