Selçuk Özdağ adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından "11 Şubat 2024 Saat 14 de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Niyet hayr, akibet hayr olsun. Bekliyoruz…" notuyla Gelecek ve Saadet partilerinin ortak açıklamasını paylaştı.

Açıklama şöyle: Davetlimizsiniz... Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı TBMM 24-25-26-28. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ' in Saadet Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklamasına katılımınız bizleri onurlandıracaktır."

Öte yandan Selçuk Özdağ'ın belediye başkanlığını kazanması ve göreve başlaması durumunda SAADET-Gelecek grubu, 20 vekil şartını sağlayamadığı için düşerken, Muğla’nın da Milletvekili sayısı mecliste 1 kişi eksilecek..