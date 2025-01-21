MUĞLA (İGFA) - Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Havva Atabey, İlçe Hizmetleri İkinci Bölge Daire Başkanı Durmuş Ali Öztürk, MUSKİ 3. Bölge Daire Başkan Vekili Nazif Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı ve meclis üyeleri ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Tezcan açıklamasında, “Toplantımızda, muhtarlarımızın mahallelerindeki çeşitli sorunlarını ve ihtiyaçlarla ilgili taleplerini dinleyerek bu sorunların çözümü için bir yol haritası oluşturduk. Mahallelerimizin sesi ve yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olan muhtarlarımızla birlikte halkımızın taleplerine en kısa sürede cevap verebilmek için gereken tüm adımları atacağız” dedi.

Kaynak: igf