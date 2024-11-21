MUĞLA (İGFA) - 23 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Tarihi Kentler Birliği 2024 yılı Olağan İkinci Meclis toplantısı Marmaris ilçesinde yapılacak. Tarihi Kentler Birliği toplantısı Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısının ardından “Tarihi Değerleri Yaşatmak: Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik” temalı sunumlar gerçekleştirilecek. Sunumlarda, birlik üyesi şehirlerdeki tarihi yapılar ve kültürel miras çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirmeler paylaşılacak. Etkinlik programı, Muğla’nın öne çıkan tarihi ve kültürel mekânlarının ziyaret edilmesiyle sona erecek. Toplantının, tarihi mirasın korunması ve yerel yönetimlerin bu konudaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantıda ‘Yaşayan Muğla’ konulu bir sunum yapacak olan Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kültür ve tarih kenti Muğla’da Tarihi Kentler Birliği’nin değerli üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyleyerek, Tarihi Kentler Birliği’nin kentlerin tarihi ve kültürel dokularını koruyan çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirtti.

BAŞKAN ARAS; “ORTAK AKILLA, YAŞADIĞIMIZ ŞEHİRLER İÇİN ÖNEMLİ KARARLARA, PROJELERE BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültür ve tarihin şehri Muğla’da Türkiye’nin farklı coğrafyalarından gelen belediye başkanlarını ve meclis üyelerine Muğla’da misafir edeceklerini ve Muğla’yı anlatacaklarını söyledi.

Başkan Aras; “Geçmişten günümüze kültürel zenginliği, yatay mimarisi ile birçok şehre örnek olan Muğlamız bu hafta sonu çok özel bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Ülkemizin her bölgesinden, şehrinden Tarihi Kentler Birliği üyeleri Muğlamızda buluşacak. Ortak akılla, yaşadığımız şehirler için önemli kararlara, projelere birlikte imza atacağız.” dedi.