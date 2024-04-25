Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra Muğla protokolü Başkan Aras’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a 31 Mart Yerel seçimleri sonrası tebrik ziyaretleri devam ediyor. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’a ziyaretleri için teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras dünya kenti Muğla’ya hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

MUĞLA PROTOKOLÜNÜN BAŞKAN ARAS’A TEBRİK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

31 Mart Yerel seçimleri sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Büyükşehir Başkanlık binasının kapılarını halka açan Başkan Ahmet Aras günlük programlarını vatandaşlara göre ayarlayarak tebrikleri kabul ediyor. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Karakuş, farklı sivil toplum kuruluşları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.