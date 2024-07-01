MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ile Bodrum ilçelerinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Marmaris'te Atatürk Meydanı'ndaki kutlama töreninin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığının botuyla Marmaris Körfezi'ne açılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Marmaris Liman Başkanı Eray Erkanat ve protokol üyeleri şehitler için denize çiçek bıraktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da denizdeki kutlamalara eşlik etti, su sporları merkezleri jet ski gösterisi sundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Atak savaş gemisi, Marmaris Yat Liman'ında halkın ziyaretine açıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının TCSG-310 botu da yat limanında ziyaretçilerini kabul etti.

İlçede akşama doğru ise piyade tekne ve halat çekme ile yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapılacak.

- Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törenden sonra Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ve STS Bodrum Okul Gemisi ile limandan denize açılan ilçe protokolü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit denizciler anısına denize çelenk bıraktı.

Etkinlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tahlisiye Kıyem 6 botu ve Bodrum Yolcu Limanı'na ait römorkörün su püskürtme gösterisiyle devam etti. Su sporları merkezlerinin denizdeki gösterileri de ilgiyle izlendi.

Bayram dolayısıyla Bodrum Deniz Müzesi'nin 19.00'a kadar ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

İlçedeki kutlamalar dans ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.