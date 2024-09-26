MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin, ileri yaştakilerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Menteşe ilçesinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evi'nin üyeleri, çeşitli atölyelerde çalışmalar yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Geri dönüşüm atölyesinde eğitim veren el sanatları öğretmeni Merve Kahraman, katılımcıların çeyizlik sandıklarını açarak annelerinden kalma yastık kılıfı ve dantellere yeniden hayat verdiğini söyledi.

Atölye ile 100 Yaş Evi sakinlerine eski eşyalarını değerlendirmeleri için fırsat sunduklarını belirten Kahraman, "Atölyeye gelen vatandaşlarımız eski kıyafetlerini getirebildiği gibi dışarıdan da atölyemize destek vermek isteyen kişilerin ürünlerini kabul ediyoruz. Bu atölyenin sonunda ise dikiş yapan katılımcılarımız defileyle kendilerini ödüllendirecek." dedi.