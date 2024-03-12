MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik botta ise ikisi çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında ise farklı zamanlarda Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan 2 lastik bottaki 9'u çocuk 50 düzensiz göçmen yakalanarak, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: aa