MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bando eşliğinde Bodrum Kalesi'ne geçildi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından farklı yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve koronun söylediği şarkılar beğeniyle izlendi. Azerbaycan'dan katılan öğrencilerin de katıldığı farklı dans gösterilerinin sahnelendi kutlamaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sahnede çocuklarla zeybek de oynadı.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra diğer protokol üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Armutalan Atatürk Anıtı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

Marmaris Amfi Tiyatro'da resmi kutlama programı düzenlendi. İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirler okundu. İlçedeki bütün ilkokullarda kutlama törenleri de gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde de Profesyonel İlgim İlkokulu, gösteriler, halk oyunları, çocuk atölyeleri, çocuklara yüz boyaması, dondurma ikramıyla bayram coşkusunu yaşattı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 310 botu Yat Limanı'nda öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende öğrenciler 23 Nisan temalı şiirler okudu. Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Özgecan Anıtı’nda toplanan farklı ülkelerden gelen öğrencilerden oluşan halk oyunları ekipleri Beşkaza Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Meydanda farklı ülkelerden gelen öğrenciler gösteri sundu.

Dalaman Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Taner Şen, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajı okundu.

Karaçalı İlkokulunda resmi kutlama programı düzenlendi. İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirler okundu.

Diğer ilçelerde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.