ANTALYA (AA) - Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve beraberindeki öğretmenler daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, bugünü kutlamanın öğretmenlik mesleğinin toplumdaki öneminin korunması açısından da önem taşıdığını söyledi.

Eğitimin bir milletin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirten Akbıyık, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu kaydetti.

Millİ Eğitim Müdürü Emre Çay ise güneşin havaya, suya toprağa hayat ve can verdiği gibi öğretmenin de topluma hayat ve can verdiğini, nice gönülle ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin Anadolu'nun her karış toprağında görev yaparak her öğrenciye özenle yetiştirdiğini anlatan Çay, nihai amaçlarının yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri Vali Akbıyık tarafından verildi.

Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli olan öğretmenlere plaketleri verildi.

Muğla Gazi Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan dinletinin ardından program sona erdi.