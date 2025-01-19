MUĞLA (AA) - Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Yatağan Belediyesince, Yatağan-Aydın kara yolundaki orman deposu sahasında gerçekleştirilen güreşleri, binlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ve traktörlerin kasalarına çıkarak izledi.

Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Günay, AA muhabirine, festivale Ege ve Akdeniz bölgelerinden 130 deve ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını söyledi.

Festivale katılanlardan ücret alınmadığını belirten Günay, "Hep birlikte çok güzel ve ilçemize yakışan organizasyon gerçekleştirdik. Yörük kültürümüzün yaşatılması için elimizden gelen ne varsa yaparak, deve güreşlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Günay, gelenekleri geleceğe taşımak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, Muğla'nın tüm ilçelerinden binlerce kişinin festivale katılım sağladığını sözlerine ekledi.