MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçedeki Gedik Koyu'nda da 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Marmaris ilçesinde ise Hayıtlı sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sahildeki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.