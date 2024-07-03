Muğla Büyükşehir Belediyesi Mobil Geri Kazanım Tesisi ile 2016 yılından bugüne kadar 11 Milyon 400 bin ton atığı bertaraf etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarını bertaraf etmek için kurduğu Mobil Geri Kazanım tesisi ile bugüne kadar 541 futbol sahası alanı dolduracak 11 Milyon 400 bin ton atığı bertaraf ederek çevreyi korudu. Büyükşehir Belediyesi ayrıca bu atıklardan 505 bin 103 ton geri kazanım malzemesi elde ederek 68 Milyon TL’lik tasarruf sağladı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en gözde turizm beldelerine, tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan Muğla’da çevreci hizmetleri ile dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi il genelinde ortaya çıkan hafriyat toprağı ve inşaat atıklarını bertaraf etmek için kurduğu Mobil Geri Kazanım Tesisleri ile çevreye ve belediye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Menteşe ve Bodrum ilçelerine kurulan iki mobil geri kazanım tesisine sahip Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 760 bin kamyona denk gelen 11 Milyon 400 bin ton atığı mobil geri kazanım tesisinde bertaraf etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bertaraf ettiği atıkların toplamı 541 futbol sahası alana denk geliyor.

68 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI

İl genelinde devam eden inşaatlarda oluşan hafriyat atıkları Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçe için belirlediği hafriyat alanlarına getirilerek doğaya bırakılması engelleniyor. Getirilen atıklar mobil geri kazanım tesisinde ayrıştırılarak bertaraf ediliyor ve yol, altyapıda kullanılmak üzere malzeme elde ediliyor. Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kurduğu iki mobil geri kazanım tesisinde bugüne kadar 505 bin 103 ton bahçe toprağı ve agrega malzemesi (yol alt dolgu malzemesi, yastıklama ve gömlekleme malzemesi, alt temel dolgu malzemesi, filler malzeme, drenaj malzeme) elde etti. Elde edilen malzemeler Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılarak yaklaşık 68 Milyon TL’lik tasarruf sağlandı.