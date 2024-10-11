MUĞLA (AA) - Özel Ahu Hastanesi'nde asfiksi tanısıyla tedavi gören S.B, için hiperbarik oksijen tedavisi ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.
Kontrol merkezi ekipleri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya uygun yer buldu.
Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyonu sağlanan helikopter ambulans, Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki helikopter pistinden kadını alarak Ankara'ya götürdü.
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