MUĞLA (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) işbirliğinde "Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi" kapsamında İncirköy Mahallesi'ndeki arılıkta tören düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, yaptığı konuşmada, Muğla arısının hastalıklara karşı ıslah modeliyle dayanıklı hale gelmesi için mücadele edildiğini söyledi.

Suni tohumlamayla ıslah projelerine başta Muğla olmak üzere, tüm ülkede destek vereceklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm güçlüklere rağmen bal üretimi yapan kadın üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ilk kez kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapacak. 30 yaş altı gençler ve kadın üreticilerimiz bir destek alıyorsa bunun 0,7 kat sayısı kadar fark alacak. İşletme bir aile işletmesiyle yine verdiğimiz desteğin bire bir fazlasını alacak. Aile işletmesiyle kovan başına 100 lira destek alıyorsa bu 200 lira olacak. İşletme sahibi kadın ise buna göre tam 270 lira destek alacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene kırsalı desteklemeyi çok daha ön plana aldık. Arıcılarımızı destekleyeceğiz. Arıcılık yönetmeliğimiz dün itibarıyla çıktı. Buna göre arıcılarımıza belli haklar veriyoruz."

Konuşmaların ardından, 20 arıcıya 5'er damızlık ana arı verildi. Programda, bir ana arının suni tohumlanması gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile MAYBİR Başkanı Veli Türk katıldı.