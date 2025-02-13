MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 2 hastaya nakledilmek üzere İzmir'e götürüldü.
Kentte iki gün önce beyin kanaması geçiren 74 yaşındaki kişi, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen hastanın dün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Nakil için hastane yetkilileri ile Acıbadem İzmir Kent Hastanesi görevlileri arasında gerekli görüşmeler yapıldı.
Planlamanın ardından ölen kişinin alınan böbrekleri ve karaciğeri, 2 hastaya nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.
Kaynak: aa