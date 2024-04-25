MUĞLA (AA) - İçmeler Mahallesi'nde bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Ç. (35) ile A.İ.K. arasında otelin önünde konuştukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında İlknur Ç'yi bıçaklayan şüpheli A.İ.K. olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince bir özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.İ.K, polis tarafından yakalandı.