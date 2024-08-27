MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün bir kişinin tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, M.K'nin eşini arabanın yanında yere yatırıp bıçaklaması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
- Olay
Orhaniye Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi karnından bıçaklayıp kaçmıştı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan zanlı ise tutuklanmıştı.
Kaynak: aa