MUĞLA (AA) - İlçedeki bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, dün eşi tarafından öldürülen Neşe G. için anma töreni düzenledi.

Neşe G'nin öldürüldüğü yerde ve saatte toplanan grup, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Gruptakiler, mum yakıp alana çiçek bıraktı.

Vedat G. ile boşanma aşamasındaki eşi 4 çocuk annesi Neşe G. dün Terzialiler Mahallesi'nde sokakta karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Vedat G. yanında bulunan tabanca ile eşine ateş etmişti. Neşe G, olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vedat G. ise bugün tutuklanmıştı.