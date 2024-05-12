MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği ve Ortaca Belediyesinin himayelerinde Karya Muğla Spor Kulübü tarafından Dalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışa, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kazakistan, Almanya ve Ukrayna'dan 354 sporcu katıldı.

Yarış öncesinde Dalyan Mahallesi'nde çocukların katılımıyla halk sürüşü gerçekleştirildi. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinden geçerek kısa parkurda 55, uzun parkurda ise 85 kilometre pedal çeviren sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Kısa mesafe erkekler genel klasmanda Cengiz Güner birinci, Oğuz Özçelik ikinci, Mehmet Babaandaç üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gökçe Demirsoy birinciliği, Pınar Kurtoğlu ikinciliği, Kübra Gündüz üçüncülüğü kazandı.

Uzun mesafe erkekler genel klasmanda birinciliği Gökhan Uzuntaş, ikinciliği Ege Onat Doğuşlu, üçüncülüğü Muhammet Tayyip Yıldırım elde etti. Kadınlarda ise Şeniz Pamuk birinci, Züleyha Dikbaş ikinci, Buket Demirci üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Organizasyon koordinatörü Karya Muğla Spor Kulübü Başkanı İlker Cömert, Dalyan'ın, sadece deniz, kum, İztuzu Plajı'ndan ibaret olmadığını belirterek, muhteşem bisiklet rotalarına da sahip olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılımdan memnun olduklarını ve yarışta engelli sporcuların da yer aldığını anlatan Cömert, "Tüm dünyada bisiklet turizmi genel turizmin içinde çok büyük bir yer tutuyor. Ama ülkemizde henüz bu böyle değil. Biz hem sportif anlamda hem turizm açısından eğer buna bir miktar da olsa katkıda bulunduysak ne mutlu bize." dedi.

Cömert, organizasyonun ismini bölgede önemli bir değere sahip olan caretta carettalardan dolayı "Dalyan Caretta Granfonda" koyduklarını dile getirdi.

Cömert, yarışmacıların neredeyse üç ilçenin bütün güzelliklerini görme imkanı bulduğunu kaydetti.

Uzun mesafe kadınlar genel klasman birincisi Şeniz Pamuk, "İlk defa yapılan bir yarıştı ama doğa muhteşemmiş. Ben de ilk defa bu lokasyonda bulunuyorum. Çok güvenliydi. Gelecek sene tekrar katılacağım." değerlendirmesini yaptı.

Uzun mesafe erkekler genel klasman birincisi Gökhan Uzuntaş da parkuru ve Dalyan'ın özellikle havasını çok beğendiğini söyledi.