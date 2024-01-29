MUĞLA (İGFA) - 22 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline giren çocuklar için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu ‘Mutluluk Denince Akla’ tiyatro oyununu 25-26 Ocak tarihlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde seyircisi ile buluşturdu.

‘Mutluluk Denince Akla’ oyunu, mutlu olmak için sahip olunması gereken değerleri eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatmak üzere pedagog gözetiminde hazırlandı. Eğitici olduğu kadar çocuklara eğlenceli anlar yaşatan ‘Mutluluk Denince Akla’ tiyatro oyununun amacı zamanında edinilmesi gereken bilgileri çocuklara öğretmek. Profesyonel tiyatro oyuncuları ‘Mutluluk Denince Akla’da hayatın içinden farklı karakterlerin kılığına girerek çocukların yanında olduklarını hissettiriyor ve onların yol, yön bulmalarına yardım ediyor. Oyunda; arkadaşlığın, yardımlaşma ve paylaşmanın, çevreyi ve doğayı korumanın, empati ve hoşgörünün önemi çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.