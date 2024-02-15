MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ilk gününde, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

Farklı illerden katılımın olduğu festival, doğa, sanat ve eğlence programlarıyla devam edecek.

Badem üreticilerinden Gürkan Uzun, AA muhabirine, herkesi festivale davet ederek, bademlerin eski Datça'da yetiştirdikleri doğal ürünler olduğunu söyledi.

Birinci sınıf nurlu bademin kilogramının 900 lira olduğunu belirten Uzun, "İkinci sınıf ak badem 700, üçüncü sınıf sıra bademin kilosu ise 500 liradan satılıyor." dedi.

Festival, 18 Şubat'ta sona erecek.