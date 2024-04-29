MUĞLA (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Turizmi Çalıştayı düzenledi.

İçmeler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2002 yılında AK Parti'nin iktidarı ile 5 milyar dolar olan turizm gelirinin bugün 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğini turizmde aradığını belirten Alpaslan, "2028'de 100 milyar dolar turizm geliri gibi çok büyük bir hedefimiz var. Turizm ülkemiz için stratejik bir sektör. Sektör paydaşlarımızla birlikte el birliği ile çalışmak durumundayız. 2022 yılında Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülkeyiz. Turizm gelirlerinde ise altıncı ülkeyiz." dedi.

Alpaslan, salgın sonrasında da dünyada en hızlı yükselen ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2028 yılı hedefleriyle birlikte dünyada en önemli turizm ülkelerinden birisi olacağına dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:

"Turizmde olağanüstü bir potansiyelimiz var. Ülkemizin her alanda olağanüstü zenginlikleri var. Bu kadar büyük potansiyel içerisinde bunun dünyaya tanıtılması en önemli öncelik. 2019 yılında Türkiye Turizm Geliştirme Ajansını kurduk. Sektörle Bakanlık böylece iç içe çalışarak yaşanan krizlerde en güçlü çıktık ve turizmde ülkemizi tanıtan en etkin ülkelerin başında gelmekteyiz. Ajans üzerinden tanıtıma çok önem veriyoruz ve ciddi kaynaklar aktarıyoruz."

Alpaslan, salgın sürecinde uyguladıkları güvenli turizm sertifika programı sayesinde turizmde dünyada en az küçülen ülkenin Türkiye olduğunu aktarırken, "Salgından hemen sonra turizmde en hızlı büyüyen ülke olduk. Turizmde sürdürülebilirlik olmazsa olmaz. Turizm kendisi dışında yaşanan olaylardan en fazla etkilenen sektör. Dolayısıyla sürdürülebilirliği zorunlu kılmakta." diye konuştu.

Sürdürülebilirlik konusunda Bakanlık olarak taviz vermeden çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Alpaslan, "Turizmimizi güçlü rekabet eder hala getirmek istiyoruz. Rekabet gücümüz en üst düzeyde olmalı ki bu yarıştan kopmayalım. Olağanüstü ülkemiz olağanüstü güzelliklerimiz var. Deniz turizmi çok değerli. Marmaris, Muğla deniz turizmi merkezi. Deniz turizmini önceliyoruz. Deniz turizmimizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da 1484 kilometrelik kıyı bandı ve bu kıyı bandının çevrelediği tarihi ve doğal güzelliklerle dolu eşsiz coğrafyaya sahip Muğla'nın deniz turizmi faaliyetleriyle cazibe merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Muğla'da 7 bin 93 yat kapasiteli 28 marinanın olduğunu aktaran Akbıyık, "15 bin 743 yatak kapasiteli 1512 ticari, 36 bin 500 yolcu kapasiteli 742 günübirlik tekne faaliyet göstermektedir. İlimiz genelinde 137 adet mavi bayraklı işletme bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl, 76 bin 910 yolcu kapasitesine sahip 92 adet kurvaziyer limanlarımızı ziyaret etmiştir." dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise Türkiye'de her geçen gün önemi giderek artan deniz turizmi sektörünün, genel turizm gelirlerine ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak amacıyla çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

Deniz turizminin, ülkedeki genel turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'sini oluşturduğunu belirten Kıran, "Ege ve Akdeniz'de kıyılarımıza gelen turistlerin büyük bölümünün deniz için geldikleri gerçeğinden hareket edersek aslında biz bu payın çok daha da yüksek olduğuna inanıyoruz. 2024 yılında Türkiye'nin 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefi var. Yüzde 25 pay hesabından hareketle deniz turizminin hedefi de en az 15 milyar dolardır. Dolayısıyla bu hedefi yakalamak ve hatta geçmek için sektörü teşvik edici adımları hep birlikte atmanın önemini vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, meslek komiteleri başkanları ve oda üyeleri katıldı.