MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kuzyaka Mahallesi'nde Hüseyin K. yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Tennur K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tennur K'nin cesedi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA