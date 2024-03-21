MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Menteşe ilçesinin Düzey mevkisinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları dikip can suyunu verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuşmasında, hem baharın gelişini hem nevruzu hem de Dünya Ormancılık Günü'nü fidan dikerek kutladıklarını söyledi.

Kentte 30 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Fidan dikmek kadar orman varlığımızı korumakta hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Yüzölçümünün yüzde 68'i ormanlarla kaplı yeryüzü cenneti Muğla'da son 21 yılda 510 milyon fidan toprakla buluşturuldu, 20 bal ormanı oluşturuldu. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın ormana ve tabiata karşı olan sevgi ve ilgimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı ormanlarımızı koruma konusunda daha hassas ve sorumlu olmaya davet ediyorum."

Etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- "Yangınlardan sonra Marmaris'te 500 bin fidan dikildi"

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki yanan ormanlık alanda defne, keçi boynuzu, selvi ve fıstık çamı 5 bin fidan dikilip can suyu verildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, 2021'de zarar gören ormanlık alanda dikilen fidanların boyunun 3 metreye yaklaştığını dile getirdi.

Çocuklar ve vatandaşlarla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Yangınlardan sonra Marmaris'te 500 bin fidan dikildi. 200 milyon tohum dikimi yapıldı. Fidanlarımızın dikimleri başarılı oluyor." diye konuştu.