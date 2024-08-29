MUĞLA (AA) - Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin son gününde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı Beşkaza Meydanı'nda performanslarını sergiledi.
Daha sonra oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş, sahneye çıktı. Kardeş, şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
Ücretsiz festivale çok sayıda vatandaş ile protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: aa