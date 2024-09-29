MUĞLA (AA) - Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışlarda, 44 sporcu mücadele etti.

Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı

Sezonun son yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Süper Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Kenan Kazan

Enduro Prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Coşar

Enduro Usta: 1. Muratcan Köse, 2. Azad Demirkal, 3. Emirhan Kurt

Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Kenan Kazan, 3. Kadirhan Kocabaş

Enduro Hobi: 1. Kemal Deveci, 2. Sinan Turan, 3. Erkan Yüksek

Enduro Veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Fırat Şahin, 3. Mehmet Okuyan

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Kaynak: aa