MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak ulusal Kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Gençlik Festivali ile kutluyor. 15 Mayıs’ta Kötekli Yoğurtçu Parkı’nda farklı etkinlikler, oyunlar ve DJ performans ile başlayan festival 19 Mayıs’ta Menteşe Kötekli Yoğurtçu Parkı’nda Gazapizm, Köyceğiz ilçesinde Kolpa, Yatağan ilçesinde Necati ve Saykolar, Milas ilçesinde Sakiler, Kavaklıdere ilçesinde Kutsi, Datça ilçesinde MBB Popüler Müzik Orkestrası konserleriyle devam edecek.

15 Mayıs’ta Kötekli Yoğurtçu Parkı’nda başlayan Gençlik Festivali’ne katılan üniversite öğrencileri pandemiden bu yana gençlerin bir araya gelebileceği etkinliklerin düzenlenmediğini, bu festivalin sınavlara iki hafta kala kendilerine çok iyi geldiğini söylediler ve festivali düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Aras’a teşekkür etti.

FUAT MUSTAFA ÖZKAN; “SINAVLARA İKİ HAFTA KALA BU FESTİVALLE STRES ATIYORUZ”

İngilizce Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Fuat Mustafa Özkan Gençlik Festivali’nin ilk gününde şunlar söyledi; “Sınavlara iki hafta kala böyle bir etkinlik bizlere çok iyi geldi. Stres atıyoruz. Etkinlikler güzel olmuş ama genişletilebilir. Masa tenisi, su savaşları da olsa güzel olurdu.”

KAMİL GÖKTUĞ; “PANDEMİDEN BU YANA BÖYLE FESTİVALLER DÜZENLENMEMİŞTİ”

Tarih Bölümü öğrencisi Kamil Göktuğ’da festival için şunları söyledi; “Tarih bölümü dördüncü sınıf öğrencisiyim. Çeşitli oyunlar oynadık, bilek güreşi müsabakasına katıldım. Gayet eğlenceli vakit geçiriyoruz. Pandemiden bu yana Kötekli’de öğrencileri bir araya getiren etkinlik düzenlenmedi. Konserlere de mutlaka katılacağız.”

ŞULE GÜNEROĞLU; “GENÇLERİN KAYNAŞMASI AÇISINDAN BU TÜR FESTİVALLER DEVAM ETMELİ”

Elektrik Elektronik Mühendisi ikinci sınıf öğrencisi Şule Güneroğlu’da 19 Mayıs Gençlik Festivali için şunları söyledi; “Böyle bir etkinlik biz öğrenciler için Kötekli’ye lazımdı. Gençlerin kaynaşması, kendini bulması için bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Yeni aktiviteler eklenebilir, festival için arkadaşlarımızdan geri dönüşler çok olumlu”

Üniversite öğrencisi Ali Buz yerel yönetimlerde okuduğunu, bu tür etkinliklerin kendileri için çok iyi olduğunu, konserlere de mutlaka gideceklerini söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.