MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde apartman inşaatı için başlatılan temel atma kazısında, tarihi yapıya ait kalıntılara rastlanıldı.
Hacı İlyas Mahallesi Güveçdede Caddesi üzerinde bir alanda apartman inşası için temel kazısı başlatıldı. Kazı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Milas Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.
Alanda inceleme başlatan Milas Müze Müdürlüğü ekipleri, inşaat temelinde kurtarma kazısı başlattı. Kazı çalışmalarında tarihi bir yapıya ait kalıntılara ulaşıldı.
Bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliğine ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: aa