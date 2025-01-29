MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı sırasında yakalanan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçeburun Mahallesi Çamköy mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 kişi, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

Ekipler tarafından bölgede 46 kurşun obje, 2 kazma ile birer sikke, eski döneme ait çivi, dedektör, kürek ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Ü.D, H.D, A.K. ve İ.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: aa