MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında 181 yapı hakkında yıkım kararı verildi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Bunun sonucunda, 2024 yılı ocak ayında 181 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı.

Devam eden inşaatlar durdurulurken, 12 kaçak yapının yıkım kararı uygulandı. Ayrıca, ocak ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği, 78 milyon 345 bin 456 lira para cezası kesildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019 yılından bu yana kararlılıkla devam eden kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, yasal yetkiler çerçevesinde kenti korumak için çalışma yürüttüklerini söyledi.