MUĞLA (AA) - Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte 3 bin 200 yaşındaki zeytin ağacından elde edilmiş zeytinyağı 300 katılımcıya ikram edildi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın engellenmesinde zeytin ağaçlarının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman da Fethiye'de uluslararası bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Muğla'da yetiştirilen zeytin ağaçlarının tanıtımı ve faydalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını ifade etti.

Konferans, 4 Mayıs'ta sona erecek.