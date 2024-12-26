MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'ta plakasız motosikletle seyreden 2 kişiyi durdurmak istedi.
Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan B.K ve İ.M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Plakası sökülmüş motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: aa