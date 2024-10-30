AFAD Başkanlığınca görevlendirilen 5 Uzman gözetiminde iki günlük bir sınava giren İHH Muğla ekibi, ilk günü evrak kontrolü, ikinci günü operasyonel kabiliyet olan iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladı.

İHH Muğla Ekip Lideri Hakan Bozkurt, AFAD Akreditasyon Sistemi'nin arama kurtarma ekipleri ile kamu uyumunu sağlamak ve AFAD koordinasyonunda daha etkin faaliyetler yürütebilmek amacıyla kurulduğunu belirterek “Sınav operasyonel yetenekleri ölçen detaylı bir değerlendirmeyi kapsıyordu. Gerçek bir afette olduğu gibi afet haberini aldıktan sonra toplanma, planlama, intikal, görevi alma, konuşlanma, keşif, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma operasyonları ve görevin sonlandırılması süreçlerini içeriyordu. Görevimizi en iyi şekilde yapmak için gayret gösterdik. Ekibimizdeki tüm arkadaşları gösterdikleri çaba ve ortaya koydukları uyum için tebrik ediyorum” dedi.

Sınavda 4 yaralının kurtarılması senaryosu tatbik edildi.

Her operasyon öncesinde tehlikeli madde uzmanı (hazmat) tarafından enkazlardaki tehlikeli gaz ve madde ölçümleri yapıldığını belirten Hakan Bozkurt gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle kamera delikleri açılarak endoskobik kamera ile enkaz içerisinde bulunabilecek yaralıların konumu ve tehlikelerin kontrolü yapıldı. Yandan ve yukarıdan aşağıya temiz çalışma, alttan yukarıya kirli çalışma, dehlizde havalandırma yaparak yandan kirli çalışma, 10 mm sacın oksijen ile sıcak kesimi, 5 ton beton kütlenin hava yastıkları ile kaldırılıp, sapan ve vinç ile alandan kaldırılması, 2 tonluk beton kütlenin trifor sistemi kurularak ortamdan uzaklaştırılması, kapı, pencere, yaslama ve T spot tahkimatları ile yapının güvenliğinin alınması gibi gerçek bir enkazda yapılan tüm çalışmalar yapıldı.”

Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz

Akreditasyonun devamlı bir olgu olduğunu ve eğitimlere ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Hakan Bozkurt sözlerini şöyle tamamladı: “İHH Arama Kurtarma Muğla ekibi olarak bugüne kadar birçok afet ve acil duruma müdahale ettik. Gönüllülerimiz zorlu eğitimlerden geçerek operasyonel hale geliyorlar ve sürekli olarak eğitimlere devam ediyoruz. Ekibimizi destekleyen tüm bağışçılarımıza da teşekkür ederiz.